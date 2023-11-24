Ціни на Привозі 24 листопада: «розпродаж м’яса» та інші цікавинки (фоторепортаж)

Одеський Привоз за тиждень до кінця листопада… Кожний день тут — базарний. Кожний день тут може здатися схожим на «учора» чи «завтра». Та це тільки так здається. Якій настрій, що з цінами?
Як виглядає «золоте сало»?
Настрій «похолоднішав», як і погода. І де ще можна почути питання в «повний голос»: «Ну і чому на базарі стало так холодно?!». Мені таке вдалося почути, хоча у відповідь ніхто нічого не придумав. Бо ж люди пробігають по тому Привозу у пошуках чогось подешевше, розмовляють мало. Хоча питання до одного з покупців від трохи сердитої продавчині на цю тему я теж почула:
— Ви на Привоз побалакати прийшли чи купляти картоплю?! Я ж вам вже сказала, що і оця, і оця класна, така, як вам треба!.. Ну що вам ще?
Така «тональність» на Привозі — рідкість, але зустрічається. До речі, той чоловік «з питаннями» пішов шукати картоплю та «балакати» в інше місце.
— Розпродаж м’яса! — це перше, що я почула, коли потрапила у м’ясний корпус.
— Ого! «Розпродаж м’яса»… Воно що, з минулого року? Ще скажіть «м’ясний секонд-хенд», — відреагував потенційний покупець…
У іншому корпусі почула про «золоте сало»…
Продавець відреагувала:
— Таки воно золоте! Самі бачите: супер, а не сало!
— Та я не про його вигляд, я про його ціну! — розставив крапки над «і» в темі сала покупець…
Що по чому: ціни на Привозі 24 листопада
До речі, а що ж з цінами на все це «золоте і срібне»? Нагадаємо, що вони вказані за один кілограм.
Починаємо з овочів:
- картопля — 15-25 грн;
- цибуля — 15-30 грн;
- помідори — 60-120 грн;
- буряк — 25-30 грн;
- кабачки — 45-70 грн (їх на ринку вже дуже мало)
- огірки — 75-100 грн;
- солодкий перець — 25-75 грн;
- баклажани — 20-65 грн;
- капуста — 15-35 грн;
- часник — 90-140 грн;
- морква — 16-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 5-7 грн;
Ціни на фрукти на одеському Привозі:
- яблука — 15-25 грн;
- слива — 25-45 грн;
- груші — 25-75 грн;
- виноград — 45-75 грн;
- лимони — 30-70 грн;
- мандарини — 55-85 грн
- апельсини — 50-80.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 40-80 грн;
- бринза — 140-190 грн;
- сир — 80-120 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 220-240 грн;
- теляча шия — 170-180 грн;
- ребра — 120-130 грн;
- антрекоти — 170 грн;
Свинина:
- задня частина – 180-190 грн;
- шия — 220-240
- лопатка — 150-160 грн;
- ребра — 180-200 грн;
- сало свіже (від тонкого до товстого) – 90-180 грн,
- сало солоне (від “тонкого” до “товстого”) – 140-260 грн
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик — 50-80 грн;
- карасі — 50-70 грн;
- судак — 150-230 грн;
- білий амур — 120 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 100 грн.
До речі, з приводу назви на Привозі сталася маленька «сварка». Один покупець стверджував, що лобань і пеленгас — не одне й те ж. Від себе можу лише додати, що українська Вікіпедія надає чотири (!) варіанти написання слова «пеленгас» — піленгас, пеленгас, пелінгас, белінгас.
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Фото: Марія Котова