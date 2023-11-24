Ціни на Привозі 24 листопада: «розпродаж м’яса» та інші цікавинки (фоторепортаж)

Як виглядає «золоте сало»?

Настрій «похолоднішав», як і погода. І де ще можна почути питання в «повний голос»: «Ну і чому на базарі стало так холодно?!». Мені таке вдалося почути, хоча у відповідь ніхто нічого не придумав. Бо ж люди пробігають по тому Привозу у пошуках чогось подешевше, розмовляють мало. Хоча питання до одного з покупців від трохи сердитої продавчині на цю тему я теж почула:

— Ви на Привоз побалакати прийшли чи купляти картоплю?! Я ж вам вже сказала, що і оця, і оця класна, така, як вам треба!.. Ну що вам ще?

Така «тональність» на Привозі — рідкість, але зустрічається. До речі, той чоловік «з питаннями» пішов шукати картоплю та «балакати» в інше місце.

— Розпродаж м’яса! — це перше, що я почула, коли потрапила у м’ясний корпус. — Ого! «Розпродаж м’яса»… Воно що, з минулого року? Ще скажіть «м’ясний секонд-хенд», — відреагував потенційний покупець…

У іншому корпусі почула про «золоте сало»…

Продавець відреагувала:

— Таки воно золоте! Самі бачите: супер, а не сало! — Та я не про його вигляд, я про його ціну! — розставив крапки над «і» в темі сала покупець…

Що по чому: ціни на Привозі 24 листопада

До речі, а що ж з цінами на все це «золоте і срібне»? Нагадаємо, що вони вказані за один кілограм.

Починаємо з овочів:

картопля — 15-25 грн;

цибуля — 15-30 грн;

помідори — 60-120 грн;

буряк — 25-30 грн;

кабачки — 45-70 грн (їх на ринку вже дуже мало)

огірки — 75-100 грн;

солодкий перець — 25-75 грн;

баклажани — 20-65 грн;

капуста — 15-35 грн;

часник — 90-140 грн;

морква — 16-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 5-7 грн;

Ціни на фрукти на одеському Привозі:

яблука — 15-25 грн;

слива — 25-45 грн;

груші — 25-75 грн;

виноград — 45-75 грн;

лимони — 30-70 грн;

мандарини — 55-85 грн

апельсини — 50-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 40-80 грн;

бринза — 140-190 грн;

сир — 80-120 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 220-240 грн;

теляча шия — 170-180 грн;

ребра — 120-130 грн;

антрекоти — 170 грн;

Свинина:

задня частина – 180-190 грн;

шия — 220-240

лопатка — 150-160 грн;

ребра — 180-200 грн;

сало свіже (від тонкого до товстого) – 90-180 грн,

сало солоне (від “тонкого” до “товстого”) – 140-260 грн

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

товстолобик — 50-80 грн;

карасі — 50-70 грн;

судак — 150-230 грн;

білий амур — 120 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 100 грн.

До речі, з приводу назви на Привозі сталася маленька «сварка». Один покупець стверджував, що лобань і пеленгас — не одне й те ж. Від себе можу лише додати, що українська Вікіпедія надає чотири (!) варіанти написання слова «пеленгас» — піленгас, пеленгас, пелінгас, белінгас.

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Фото: Марія Котова