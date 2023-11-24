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Ціни на Привозі 24 листопада: «розпродаж м’яса» та інші цікавинки (фоторепортаж)

Ціни на Привозі 24 листопада: «розпродаж м’яса» та інші цікавинки (фоторепортаж)

Одеський Привоз за тиждень до кінця листопада… Кожний день тут — базарний. Кожний день тут може здатися схожим на «учора» чи «завтра». Та це тільки так здається. Якій настрій, що з цінами?

Як виглядає «золоте сало»?

Настрій «похолоднішав», як і погода. І де ще можна почути питання в «повний голос»: «Ну і чому на базарі стало так холодно?!». Мені таке вдалося почути, хоча у відповідь ніхто нічого не придумав. Бо ж люди пробігають по тому Привозу у пошуках чогось подешевше, розмовляють мало. Хоча питання до одного з покупців від трохи сердитої продавчині на цю тему я теж почула:

— Ви на Привоз побалакати прийшли чи купляти картоплю?! Я ж вам вже сказала, що і оця, і оця класна, така, як вам треба!.. Ну що вам ще?

Привоз 24.11. Котова

Така «тональність» на Привозі — рідкість, але зустрічається. До речі, той чоловік «з питаннями» пішов шукати картоплю та «балакати» в інше місце.

— Розпродаж м’яса! — це перше, що я почула, коли потрапила у м’ясний корпус.

— Ого! «Розпродаж м’яса»… Воно що, з минулого року? Ще скажіть «м’ясний секонд-хенд», — відреагував потенційний покупець…

У іншому корпусі почула про «золоте сало»…

Продавець відреагувала:

— Таки воно золоте! Самі бачите: супер, а не сало!

— Та я не про його вигляд, я про його ціну! — розставив крапки над «і» в темі сала покупець…

Що по чому: ціни на Привозі 24 листопада

До речі, а що ж з цінами на все це «золоте і срібне»? Нагадаємо, що вони вказані за один кілограм.

Починаємо з овочів:

Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
  • картопля — 15-25 грн;
  • цибуля — 15-30 грн;
  • помідори — 60-120 грн;
  • буряк — 25-30 грн;
  • кабачки — 45-70 грн (їх на ринку вже дуже мало)
  • огірки — 75-100 грн;
  • солодкий перець — 25-75 грн;
  • баклажани — 20-65 грн;
  • капуста — 15-35 грн;
  • часник — 90-140 грн;
  • морква — 16-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 5-7 грн;

Ціни на фрукти на одеському Привозі:

Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
  • яблука — 15-25 грн;
  • слива — 25-45 грн;
  • груші — 25-75 грн;
  • виноград — 45-75 грн;
  • лимони — 30-70 грн;
  • мандарини — 55-85 грн
  • апельсини — 50-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
  • яйця (десяток) — 40-80 грн;
  • бринза — 140-190 грн;
  • сир — 80-120 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова

Яловичина-телятина: 

  • задня частина — 220-240 грн;
  • теляча шия — 170-180 грн;
  • ребра — 120-130 грн;
  • антрекоти — 170 грн;

Свинина:

  • задня частина – 180-190 грн;
  • шия — 220-240
  • лопатка — 150-160 грн;
  • ребра — 180-200 грн;
  • сало свіже (від тонкого до товстого) – 90-180 грн,
  • сало солоне (від “тонкого” до “товстого”) – 140-260 грн

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
Привоз 24.11. Котова
  • товстолобик — 50-80 грн;
  • карасі — 50-70 грн;
  • судак — 150-230 грн;
  • білий амур — 120 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 100 грн.

До речі, з приводу назви на Привозі сталася маленька «сварка». Один покупець стверджував, що лобань і пеленгас — не одне й те ж. Від себе можу лише додати, що українська Вікіпедія надає чотири (!) варіанти написання слова «пеленгас» — піленгас, пеленгас, пелінгас, белінгас.

Читайте також: Ціни на Привозі 17 листопада: дешева «доріжка» і зміна асортименту (фоторепортаж).

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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