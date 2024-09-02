В Україні хочуть змінити назву дрібних грошей – що буде замість копійок

Національний банк України виступив з ініціативою перейменувати розмінну українську монету з “копійка” на “шаг”. Зміни можуть набрати чинності найближчими роками, що має на меті підтримку національної ідентичності та історичної спадщини країни.
Про такі наміри НБУ розповів голова установи Андрій Пишний. Він пояснив, що не так з назвою “копійка”.
За його словами слово “копійка” має московське, імперське походження і не відповідає українським історичним та культурним традиціям.
В НБУ дослідили історію грошового обігу України і дійшли висновку, що така назва для розмінної монети як ‘копійка’ фактично є символом московської окупації. В установі вважають, що коли вже зараз український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами, то настав час поновити справедливість і в грошовій сфері.
– Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово ‘шаг’”, – наголосив Пишний.
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Назва дрібних монет “шаг” має історичне підгрунтя і вже використовувалася на території України у XVI-XVII століттях. Вона також згадується у творчості таких видатних українських письменників, як Тарас Шевченко та Леся Українка. У часи Української революції 1917-1921 років грошові знаки з назвою “шаг” були введені в обіг і закріплені на законодавчому рівні.
Для того, щоб запровадити шаги замість копійок, птрібно внесення відповідних змін до законодавства, зокрема до Закону України “Про Національний банк України” та інших нормативних актів.
В НБУ очікують, що цей процес може зайняти кілька місяців, але там вже працюють над підготовкою необхідних документів.
Пишний зазначив, що ця ініціатива є частиною ширшого процесу дерусифікації та деколонізації, який активно триває в Україні з початку війни з росією у 2014 році.
– Відновлення національних традицій у грошовому обігу є важливим кроком на шляху до зміцнення української ідентичності та суверенітету, – резюмував голова Нацбанку.
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