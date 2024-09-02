В Україні хочуть змінити назву дрібних грошей – що буде замість копійок

Про такі наміри НБУ розповів голова установи Андрій Пишний. Він пояснив, що не так з назвою “копійка”.

За його словами слово “копійка” має московське, імперське походження і не відповідає українським історичним та культурним традиціям.

В НБУ дослідили історію грошового обігу України і дійшли висновку, що така назва для розмінної монети як ‘копійка’ фактично є символом московської окупації. В установі вважають, що коли вже зараз український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами, то настав час поновити справедливість і в грошовій сфері.

– Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово ‘шаг’”, – наголосив Пишний.

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Назва дрібних монет “шаг” має історичне підгрунтя і вже використовувалася на території України у XVI-XVII століттях. Вона також згадується у творчості таких видатних українських письменників, як Тарас Шевченко та Леся Українка. У часи Української революції 1917-1921 років грошові знаки з назвою “шаг” були введені в обіг і закріплені на законодавчому рівні.

Для того, щоб запровадити шаги замість копійок, птрібно внесення відповідних змін до законодавства, зокрема до Закону України “Про Національний банк України” та інших нормативних актів.

В НБУ очікують, що цей процес може зайняти кілька місяців, але там вже працюють над підготовкою необхідних документів.

Пишний зазначив, що ця ініціатива є частиною ширшого процесу дерусифікації та деколонізації, який активно триває в Україні з початку війни з росією у 2014 році.

– Відновлення національних традицій у грошовому обігу є важливим кроком на шляху до зміцнення української ідентичності та суверенітету, – резюмував голова Нацбанку.