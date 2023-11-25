Українці можуть продати російські та білоруські рублі – названі терміни

Про це йдеться у поправці №62 до закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 від 22 листопада 2023 року.

Згідно з документом, що набрав чинності, до 31 грудня 2024 року можна одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах через неросійські та непідсанкційні банки.

Крім того, продаж (обмін) може бути здійснено за заявою клієнта банку один раз по кожному з видів валюти – російських рублях та білоруських рублях.

Нагадаємо, раніше Нацбанк України продовжив до кінця військового стану термін обміну монет дрібних номіналів та гривневих банкнот старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які перестали бути платіжними коштами та вилучаються з обігу.

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