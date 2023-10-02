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Обмін застарілих монет та купюр: Нацбанк зробив важливу заяву

Обмін застарілих монет та купюр: Нацбанк зробив важливу заяву

Нацбанк України (НБУ) продовжує до кінця воєнного стану термін обміну монет дрібних номіналів та гривневих банкнот старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які перестали бути платіжними коштами та вилучаються з обігу.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як довго проводитиметься обмін старих купюр та монет

У НБУ повідомляють, що монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року випуску можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 календарних днів) після його припинення або скасування.

«Таким чином, усі громадяни, зокрема ті, які були змушені залишити свої будинки через війну або перебувають на тимчасово окупованих територіях, матимуть більше часу для обміну»,

– пояснили ухвалене рішення у Нацбанку.

Де здійснити обмін?

Обмінювати такі монети і банкноти можна безкоштовно і без обмежень:

  1. У підрозділах НБУ (в Одесі – за адресою: вул. Рішельєвська, 8);
  2. У ряді відділень уповноважених банків:
  • АТ «Ощадбанк»;
  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «ПУМБ».

Інформацію, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

Обмін здійснюється на інші монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають у обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

Раніше повідомлялося, що в українських банках перестануть приймати раніше виведені з обігу монети та купюри старого зразка вже з 1 жовтня 2023 року.

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