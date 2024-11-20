В сховищі Одеської опери готують премʼєру

Сховище Одеської Опери – одне з найбільших в місті. Прихисток в ньому знаходять не лише відвідувачі театру, а й мешканці навколишніх будинків, або всі, хто в час небезпеки опинився поряд на вулиці.

Втім, поява арт-простору в підземеллі стало не випадковим – тут проводять репетиції та імпровізовані концерти. Тож рішення зробити цей простір повноцінною театральною локацією стало логічним, говорить Надія Бабіч, генеральна директорка та художня керівниця театру.

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28 листопада в укритті театру відбудеться прем’єра першого мистецького проєкту – вистави «В очікуванні». Вона об’єднує монодраму для сопрано та оркестру «Очікування» і струнний секстет «Просвітлена ніч» Арнольда Шенберга, якого цього року відзначають одразу двома ювілеями – 150 років від дня народження та 100 років з часу прем’єри його монодрами. Українська прем’єра цієї вистави розповість про людину, яка в умовах безвиході стикається зі своїми найбільшими страхами.

В театрі наголошують, що новий Перформативний простір «Сховище» стане невід’ємною частиною театрального життя як під час війни, так і після її завершення.