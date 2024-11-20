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В укрытии Одесской оперы готовят премьеру

В укрытии Одесской оперы готовят премьеру

Еще недавно слово «укрытие» казалось далеким и незначительным для многих из нас. Однако после 24 февраля 2022 года оно приобрело новое значение – не только как место безопасности во время обстрелов, но и как символ устойчивости и продления жизни.

Убежище Одесской Оперы – одно из крупнейших в городе. Приют в нем находят не только посетители театра, но и жители окрестных домов, а также все, кто во время опасности оказался рядом на улице.

Убежище Одесской оперы

Фото с сайта театра

Впрочем, появление арт-пространства в подземелье стало не случайным – здесь проводят репетиции и импровизированные концерты. Так что решение сделать это пространство полноценной театральной локацией стало логичным, говорит Надежда Бабич, генеральный директор и художественный руководитель театра.

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28 ноября в убежище театра состоится премьера первого художественного проекта – спектакля «В очікуванні». Он объединяет монодраму для сопрано и оркестра «Ожидание» и струнный секстет «Просветленная ночь» Арнольда Шенберга, которого в этом году отмечают сразу двумя юбилеями – 150 лет со дня рождения и 100 лет с момента премьеры его монодрамы. Украинская премьера этого спектакля расскажет о человеке, который в условиях безысходности сталкивается со своими самыми большими страхами.

Премьера в убежище Одесской Оперы

В театре подчеркивают, что новое Перформативное пространство «Убежище» станет неотъемлемой частью театральной жизни как во время войны, так и после ее завершения.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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