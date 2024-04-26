У Lego може з’явитись конструктор у вигляді одеської Опери: як проголосувати

Голосування за проєкт відбувається на офіційному сайті легендарного датського виробника іграшок. Щоб проголосувати за посиланням, потрібно зареєструватись.

«Прославте архітектурну елегантність та легендарне минуле Одеського театру опери та балету за допомогою цієї мініатюрної моделі LEGO. Цей набір, покликаний відобразити величний стиль італійського бароко фасаду будівлі, включає спрощені елементи, що передають суть історичного дизайну театру. Ключові архітектурні пам’ятки включають культовий головний вхід і декоративні бюсти культурних діячів, що прикрашають ніші. Створіть та продемонструйте частину культурної історії Одеси, прославляючи її стійкість через реконструкції та модернізації протягом століть», — написано на сайті.

Ідея принести частину Одеси до будинків по всьому світу з Lego належить Євгену Тоневу з Маріуполя. Раніше він домігся того, щоб компанія налагодила виробництво набору кубиків у вигляді Старої вежі — візитної картки його рідного міста.

За словами знайомої Євгена, одеситки Ольги Канської, проєкт Одеської Опери вже пройшов складний шлях моделювання та акредитації. Для виробництва лишилося зібрати 10 тисяч голосів. Вона зазначила, що за цим проектом підуть інші пам’ятники архітектури України.

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