Про це повідомили в поліції Одеської області.

Із заявою про зникнення з каси значної суми грошей до поліції звернулася керівниця одного з відділень пошти в Бессарабській громаді.

Правоохоронці встановили, що до події причетний касир поштового відділення. Молодий чоловік привласнював гроші, які платили клієнти за отримані посилки, а інформацію про видачу в базу не вносив.

Таким чином працівник протягом двох місяців скоїв шість крадіжок на суму майже 88 тисяч гривень. Поліцейським він пояснив, що перебував у скрутному фінансовому становищі й викрадені гроші витрачав на власні потреби.

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З роботи хлопця звільнили, а слідчі повідомили про підозру в крадіжках за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.