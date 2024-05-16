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В Одесі бухгалтерка привласнила гроші підприємства і купила на них квартиру

В Одесі бухгалтерка привласнила гроші підприємства і купила на них квартиру

Бухгалтерка одеського підприємства, користуючись цифровим підписом директора, перераховувала гроші компанії на свій рахунок. За рік вона привласнила понад 1,4 млн гривень і за ці кошти купила квартиру.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 44-річна одеситка, працюючи на посаді бухгалтерки, мала у своєму розпорядженні не лише документи щодо господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, а й електронний ключ – цифровий підпис директора.

Жінка вирішила скористатися цим у своїх інтересах. Під виглядом діяльності підприємства вона перераховувала гроші товариства на свій рахунок і надалі переводила в готівку.

Таким чином протягом року вона здійснила 30 оборудок і привласнила понад 1,4 млн гривень компанії. На ці гроші жінка купила квартиру, зробила в ній ремонт, а потім продала.

Директор підприємства, виявивши зникнення коштів, звернувся до поліції.

За махінації жінку звільнили з роботи, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, їй загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінка співпрацює зі слідством і висловлює намір погасити матеріальну шкоду, завдану суспільству.

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