Об этом сообщили в полиции Одесской области.

С заявлением о пропаже из кассы значительной суммы денег в полицию обратилась руководитель одного из отделений почты в Бессарабской громаде.

Правоохранители установили, что к происшествию причастен кассир почтового отделения. Молодой человек присваивал деньги, которые платили клиенты за полученные посылки, а информацию о выдаче в базу не вносил.

Таким образом работник в течение двух месяцев совершил шесть краж на сумму почти 88 тысяч гривен. Полицейским он объяснил, что находился в трудном финансовом положении и похищенные деньги тратил на собственные нужды.

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С работы парня уволили, а следователи сообщили о подозрении в кражах по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.