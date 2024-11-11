Економіст банку в Одеській області привласнила гроші вкладників

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що головна економістка банку, маючи доступ до особистих електронних кабінетів та рахунків клієнтів, перераховувала їх на власний рахунок, а потім, витрачала на власні потреби.

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Необхідні підписи в офіційних документах жінка підробляла. А щоб вкладники не помітили зникнення грошей з рахунків, заходила до їхніх електронних кабінетів і вимикала функцію смс-повідомлення.

Коли настав час отримувати прибуток за депозитом, клієнти виявили не лише відсутність відсотків, а й самих грошей і звернулися до поліції.

Слідчі встановили, що таким чином чиновниця привласнила гроші трьох клієнтів на загальну суму 326 тисяч гривень. Жінку звільнили, свою провину вона визнала і вже відшкодувала одному з потерпілих 64 тис. грн.

Їй висунули їй обвинувачення за ч. 2 і ч. 3 ст. 191, ч. 1 і ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України.

За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.