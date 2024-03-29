В Одесі обладнають і відкриють додаткові укриття

Мерія погодила передачу понад 20 бомбосховищ в Одесі КП “Сервісний центр” для подальшого облаштування та обслуговування.
Таке рішення ухвалили 28 березня на виконкомі Одеської міської ради.
Йдеться про 21 споруду цивільного захисту загальною площею 4551 кв. метр, які раніше перебували в управлінні Фонду держмайна.
Проєкт рішення виконкому:
У більшості ці захисні споруди перебувають у занедбаному стані та потребують ремонту, але навіть у такому вигляді придатні для укриття населення.
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“З початку повномасштабного вторгнення нами проведена масштабна робота. Ще влітку 2022 року Одеська міська рада дала згоду на прийняття з державної в комунальну власність споруд цивільного захисту, які перебували в управлінні Фонду держмайна. До цього було направлено кілька листів у різні інстанції. І нарешті ці захисні споруди цивільного захисту були передані міському Департаменту комунальної власності, який сьогодні передає сховища Сервісному центру”, – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Міський голова зазначив, що будуть призначені відповідальні особи, які відкриватимуть сховища під час тривог.
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