В Одесі обладнають і відкриють додаткові укриття

Таке рішення ухвалили 28 березня на виконкомі Одеської міської ради.

Йдеться про 21 споруду цивільного захисту загальною площею 4551 кв. метр, які раніше перебували в управлінні Фонду держмайна.

Проєкт рішення виконкому:

У більшості ці захисні споруди перебувають у занедбаному стані та потребують ремонту, але навіть у такому вигляді придатні для укриття населення.

“З початку повномасштабного вторгнення нами проведена масштабна робота. Ще влітку 2022 року Одеська міська рада дала згоду на прийняття з державної в комунальну власність споруд цивільного захисту, які перебували в управлінні Фонду держмайна. До цього було направлено кілька листів у різні інстанції. І нарешті ці захисні споруди цивільного захисту були передані міському Департаменту комунальної власності, який сьогодні передає сховища Сервісному центру”, – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Міський голова зазначив, що будуть призначені відповідальні особи, які відкриватимуть сховища під час тривог.