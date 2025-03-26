Приємною новиною поділилися сьогодні в обласному управлінні ДСНС.

«Майбутнє настало – роботи серед нас. І ми цьому раді, так як цей сучасний робот може стати цінним помічником на місцях ліквідації небезпечних подій, саме там, де вогнеборці не можуть наблизитися до осередку пожеж – вони зможуть загасити полум’я з безпечної відстані», – зазначається у повідомленні.

Раніше одеські водолази отримали сучасне американське обладнання для перевірки морського дна перед відкриттям пляжів.

Також «Одеське життя» розповідало, до яких жахливих наслідків призвела масштабна пожежа в Кілійській громаді Одеської області, де через підпал загорівся очерет на озері Китай.