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В Одеському регіоні зібрали перший промисловий урожай батату

В Одеському регіоні зібрали перший промисловий урожай батату

Аграрії Одеської області продовжують дивувати нестандартними рішеннями. Однією з новацій стало вирощування батату, або солодкої картоплі за новітньою технологією.

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Один із найбільших урожаїв батату в Україні було зібрано в Білгород-Дністровському районі. Фермерське господарство «Буджак» завершило збір батату на площі 7 гектарів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.

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Керівник господарства Олексій Згірін розповідає, що вирощування сорту «Борегард» стало можливим завдяки впровадженню новітніх технологій, зокрема використанню безвірусного посадкового матеріалу.

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Це дало змогу зменшити кількість хімічних обробок і підвищити якість продукції.

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Ще кілька років тому цей коренеплід був екзотикою, а сьогодні – посів своє місце в меню багатьох ресторанів і сімейних застіль.

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