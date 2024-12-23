В Одеському регіоні зібрали перший промисловий урожай батату

Аграрії Одеської області продовжують дивувати нестандартними рішеннями. Однією з новацій стало вирощування батату, або солодкої картоплі за новітньою технологією.
Один із найбільших урожаїв батату в Україні було зібрано в Білгород-Дністровському районі. Фермерське господарство «Буджак» завершило збір батату на площі 7 гектарів.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.
Керівник господарства Олексій Згірін розповідає, що вирощування сорту «Борегард» стало можливим завдяки впровадженню новітніх технологій, зокрема використанню безвірусного посадкового матеріалу.
Це дало змогу зменшити кількість хімічних обробок і підвищити якість продукції.
Ще кілька років тому цей коренеплід був екзотикою, а сьогодні – посів своє місце в меню багатьох ресторанів і сімейних застіль.
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