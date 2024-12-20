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Фермери на Одещині спробували самі відновити лісосмугу: чим закінчився експеримент

Фермери на Одещині спробували самі відновити лісосмугу: чим закінчився експеримент

В умовах літньої посухи на півдні Одеської області аграрії зіткнулися з необхідністю відновлення лісосмуг, які є природними захисниками полів від вітрів. Виростити дерева спробували жителі села Татарбунарської громади, але з цього нічого не вийшло.

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Аграрій Петро Далаков в інтерв’ю виданню «Південь сьогодні» розповів, що намагався відновити лісосмуги навколо своїх полів. Чотири роки тому він висадив 800 саджанців ведмежого горіха, які виростив у своєму фермерському господарстві. Для цього довелося пробурити 800 лунок у землі, яка жодного разу не оралася з 60-х років. Саджанці прижилися всі, проте через нестачу води загинули.

Наступного року жителі села вирішили висадити на цьому місці павловнії. Вони також усі прийнялися, але коли пішли в ріст, усе засохло через відсутність опадів і вологи.

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«У посушливих умовах степу без зрошення відновити лісосмуги в регіоні неможливо. А одне фермерське господарство не в змозі впоратися з такими площами. Треба регулярні поливи, треба фактично купувати воду. Вода дорога, – це перше, друге, – солярка дорога. Ми самі просто не впоралися. У нас маленьке господарство, а тут треба було поливати хоча б раз на тиждень», – розповів аграрій.
За словами фермера, за відсутності захисних посадок від вітрів і морозів сильно страждає верхній шар ґрунту, а отже, і якість посівів.

Після невдалих спроб відновити посадки фермери села вирішили зупинитися і більше не впроваджувати такі витратні та ризикові експерименти. Зробили висновок, що за таких погодних умов відновити лісосмуги власними силами практично неможливо.

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