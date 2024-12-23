В Одесском регионе собрали первый промышленный урожай батата

Аграрии Одесской области продолжают удивлять нестандартными решениями. Одной из новаций стало выращивание батата, или сладкого картофеля по новейшей технологии.
Один из крупнейших урожаев батата в Украине был собран в Белгород-Днестровском районе. Фермерское хозяйство «Буджак» завершило сбор батата на площади 7 гектаров.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Руководитель хозяйства Алексей Згирин рассказывает, что выращивание сорта «Борегард» стало возможным благодаря внедрению новейших технологий, в частности использованию безвирусного посадочного материала.
Это позволило уменьшить количество химических обработок и повысить качество продукции.
Еще несколько лет назад этот корнеплод был экзотикой, а сегодня — занял свое место в меню многих ресторанов и семейных застолий.
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