В Одесском регионе собрали первый промышленный урожай батата

Один из крупнейших урожаев батата в Украине был собран в Белгород-Днестровском районе. Фермерское хозяйство «Буджак» завершило сбор батата на площади 7 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Руководитель хозяйства Алексей Згирин рассказывает, что выращивание сорта «Борегард» стало возможным благодаря внедрению новейших технологий, в частности использованию безвирусного посадочного материала.

Это позволило уменьшить количество химических обработок и повысить качество продукции.

Еще несколько лет назад этот корнеплод был экзотикой, а сегодня — занял свое место в меню многих ресторанов и семейных застолий.

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