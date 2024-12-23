Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе собрали первый промышленный урожай батата

В Одесском регионе собрали первый промышленный урожай батата

Аграрии Одесской области продолжают удивлять нестандартными решениями. Одной из новаций стало выращивание батата, или сладкого картофеля по новейшей технологии.

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Один из крупнейших урожаев батата в Украине был собран в Белгород-Днестровском районе. Фермерское хозяйство «Буджак» завершило сбор батата на площади 7 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

батат

Руководитель хозяйства Алексей Згирин рассказывает, что выращивание сорта «Борегард» стало возможным благодаря внедрению новейших технологий, в частности использованию безвирусного посадочного материала.

батат

Это позволило уменьшить количество химических обработок и повысить качество продукции.

батат

Еще несколько лет назад этот корнеплод был экзотикой, а сегодня — занял свое место в меню многих ресторанов и семейных застолий.

батат

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