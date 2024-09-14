В Одесском районе в результате ракетного удара погибли супруги

В Одесской областной военной администрации сообщили, что в результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

При проведении их обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения, бывших мужем и женой.

Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесщины.

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