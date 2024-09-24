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В одеському Міськсаду відбудеться незвичайний «терапевтичний сеанс» – запрошують усіх бажаючих

В одеському Міськсаду відбудеться незвичайний «терапевтичний сеанс» – запрошують усіх бажаючих

У четвер, 26 вересня 2024 року, в одеському Міському саду пройде запальна «Сальса-терапія». Цей танцювальний «сеанс» відбудеться у рамках ІІ етапу національної кампанії «Чуйність перемагає насильство. Зроби крок».

Як повідомляють у мерії міста, незвичайний «терапевтичний сеанс» розпочнеться о 17:30 біля Ротонди Горсаду. Взяти участь у заході можуть усі охочі.

Сальса -терапія в Одесі, афіша заходу

Майстер-клас проведуть професійні танцівники з Куби Ірина Мартінез та Хусто Хав’єр.

Під час заходу найменші учасники отримають яскраві повітряні кульки, а найактивніші учасники майстер-класу – брендовані футболки.

Проект реалізується громадською організацією UA Experts з ініціативи Офісу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine та за сприяння Одеської міської ради.

Нагадаємо, минулих вихідних у дворі Одеської національної наукової бібліотеки проходив яскравий фестиваль-ярмарок українських брендів «Амальгама».

Фото ілюстративне, афіша із сайту Одеської міської ради

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