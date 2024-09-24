Новости Одессы и Одесской области

В одесском Горсаду состоится необычный «терапевтический сеанс» – приглашают всех желающих

В одесском Горсаду состоится необычный «терапевтический сеанс» – приглашают всех желающих

В четверг, 26 сентября 2024 года, в одесском Городском саду пройдет зажигательная «Сальса-терапия». Этот танцевальный «сеанс» состоится в рамках ІІ этапа национальной кампании «Отзывчивость побеждает насилие. Сделай шаг».

Как сообщают в мэрии города, необычный «терапевтический сеанс» начнется в 17:30 возле Ротонды Горсада. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Сальса-терапия в Одессе, афиша мероприятия

Мастер-класс проведут профессиональные танцовщики из Кубы Ирина Мартинез и Хусто Хавьер.

Во время мероприятия самые маленькие его участники получат яркие воздушные шарики, а самые активные участники мастер-класса – брендированные футболки.

Проект реализуется общественной организацией UA Experts по инициативе Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины при поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine и при содействии Одесского городского совета.

Напомним, на прошедших выходных во дворе Одесской национальной научной библиотеки проходил яркий фестиваль-ярмарка украинских брендов «Амальгама».

Фото иллюстративное, афиша с сайта Одесского городского совета

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