Лисиці в Одесі: чому їх стало більше і як реагувати на новий міський феномен

Люди змінилися і лисиці почали відчувати себе безпечніше в місті. Лисиці відчувають, що люди стали більш толерантними, уважними та добрими до тварин. Саме тому и приходять до міста, — зазначив Біляков.

Що робити при зустрічі з лисицею

Не панікуйте. Більшість лисиць не є загрозливими для людей і не атакують без причини.

Якщо лисиця не проявляє агресії та тримається на відстані, дотримуйтесь наступних рекомендацій: