Лисиці в Одесі: чому їх стало більше і як реагувати на новий міський феномен

За останній місяць в Одесі помітно побільшало диких лисиць. Це стало новим феноменом для міста. Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, що це може свідчити про зміни в екологічному балансі та взаємодії людей з дикою природою.
Люди змінилися і лисиці почали відчувати себе безпечніше в місті. Лисиці відчувають, що люди стали більш толерантними, уважними та добрими до тварин. Саме тому и приходять до міста, — зазначив Біляков.
Що робити при зустрічі з лисицею
Не панікуйте. Більшість лисиць не є загрозливими для людей і не атакують без причини.
Якщо лисиця не проявляє агресії та тримається на відстані, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- Не наближайтеся до тварини. Навіть якщо лисиця виглядає спокійною, не виключено, що вона може напасти, якщо ви спробуєте підійти.
- Уникайте різких рухів, криків або спроб налякати звіра. Це може спровокувати лисицю і змусити її атакувати.
- Не намагайтеся встановити зоровий контакт з лисицею.
- Спокійно віддаляйтеся, задкуючи від тварини.
- Якщо зустріли лисицю в міському середовищі — повідомте місцеві органи або зателефонуйте за номером 112.