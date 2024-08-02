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Лисиці в Одесі: чому їх стало більше і як реагувати на новий міський феномен

Лисиці в Одесі: чому їх стало більше і як реагувати на новий міський феномен

За останній місяць в Одесі помітно побільшало диких лисиць. Це стало новим феноменом для міста. Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, що це може свідчити про зміни в екологічному балансі та взаємодії людей з дикою природою.

Люди змінилися і лисиці почали відчувати себе безпечніше в місті. Лисиці відчувають, що люди стали більш толерантними, уважними та добрими до тварин. Саме тому и приходять до міста, — зазначив Біляков.

Що робити при зустрічі з лисицею

Не панікуйте. Більшість лисиць не є загрозливими для людей і не атакують без причини.

Якщо лисиця не проявляє агресії та тримається на відстані, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • Не наближайтеся до тварини. Навіть якщо лисиця виглядає спокійною, не виключено, що вона може напасти, якщо ви спробуєте підійти.
  • Уникайте різких рухів, криків або спроб налякати звіра. Це може спровокувати лисицю і змусити її атакувати.
  • Не намагайтеся встановити зоровий контакт з лисицею.
  • Спокійно віддаляйтеся, задкуючи від тварини.
  • Якщо зустріли лисицю в міському середовищі — повідомте місцеві органи або зателефонуйте за номером 112.
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