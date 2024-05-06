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В одеських будинках демонтують теплолічильники: що відбувається

В одеських будинках демонтують теплолічильники: що відбувається

КП «Теплопостачання міста Одеси» починає демонтаж теплових лічильників у будинках одеситів для перевірки. В іншому разі показники лічильника вважатимуться недійсними.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Повірку і демонтаж теплолічильників проводять згідно зі ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», у якій зазначено, що законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

«Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку», – зазначили в комунальному підприємстві.

Проведення повірки передбачає:

  • зовнішній огляд;
  • перевірку працездатності;
  • визначення метрологічних характеристик.

У разі демонтажу лічильника складається акт, що зберігається у двох примірниках: один – у КП «Теплопостачання міста Одеси», другий – у споживача.

Нагадаємо, в Україні з червня 2023 року відновили повірки побутових лічильників електроенергії, тепла, газу та води.

Інтервал перевірки лічильники води і тепла становить 4 роки. Повірку проводять ліцензовані організації. При цьому прилад обліку можна перевірити на місці без його демонтажу і передачі в організацію.

Якщо вчасно не перевірити лічильник, споживачам доведеться платити за тарифом, який зазвичай значно перевищує реальні обсяги споживання.

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