В одесских домах демонтируют теплосчетчики: что происходит

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Поверку и демонтаж теплосчетчиков производится согласно ст. 17 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности», в котором указано, что законодательно регулируемые находящиеся в эксплуатации средства измерительной техники подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

«Субъекты хозяйствования обязаны своевременно с соблюдением установленных межповерочных интервалов подавать находящиеся в эксплуатации законодательно регулируемые средства измерительной техники на периодическую поверку», — отметили в коммунальном предприятии.

Проведение поверки предусматривает:

внешний осмотр;

проверка работоспособности;

определение метрологических характеристик.

В случае демонтажа счетчика составляется акт, хранящийся в двух экземплярах: один — в КП » Теплоснабжение города Одессы», второй — у потребителя.

Напомним, в Украине с июня 2023 возобновили поверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды.

Интервал проверки счетчики воды и тепла составляет 4 года. Поверку проводят лицензированные организации. При этом прибор учета можно проверить на месте без его демонтажа и передачи в организацию.

Если вовремя не проверить счетчик, потребителям придется платить по тарифу, который обычно значительно превышает реальные объемы потребления.