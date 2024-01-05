В околицях міста Рені висадять 20 гектарів дерев

Висадити кілька ділянок лісу в околицях міста Рені вирішив Ізмаїльський лісгосп. Дерева висадять уздовж дороги Дружби, яка пов’язує Україну з Молдовою та Румунією. У громаду передали сосни з пророслими корінцями та кілька мішків добірних жолудів.
Лісничий Олег Бостан зорав дві порожні ділянки землі на околицях міста Рені, але одному посадити 20 гектарів не під силу, тому він залучив на допомогу волонтерів.
— Я рада, що ми робимо таку добру справу!” — каже волонтерка Галина Карастаматі, яка нещодавно вийшла на пенсію. — Із задоволенням попрацювала на свіжому повітрі і вже мрію, що наші онуки та правнуки гулятимуть у красивому дубовому гаю.
— Ми повинні віддавати належне матері-природі, це те, що робить нас людьми, — каже волонтер Євген Харламов. — Коли я дізнався про акцію, відклав справи і вирішив допомогти посадити новий ліс.
Волонтерка Галина Давиденко переконана: що більше людей візьмуть участь у посадці лісу, то більше шансів його зберегти: той, хто попрацював, уже не пройде повз, якщо побачить, приміром, як у молодий ліс загнали отару овець.