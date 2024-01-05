Новини Одеси та Одеської області

В околицях міста Рені висадять 20 гектарів дерев

В околицях міста Рені висадять 20 гектарів дерев

Висадити кілька ділянок лісу в околицях міста Рені вирішив Ізмаїльський лісгосп. Дерева висадять уздовж дороги Дружби, яка пов’язує Україну з Молдовою та Румунією. У громаду передали сосни з пророслими корінцями та кілька мішків добірних жолудів.

Лісничий Олег Бостан зорав дві порожні ділянки землі на околицях міста Рені, але одному посадити 20 гектарів не під силу, тому він залучив на допомогу волонтерів.

— Я рада, що ми робимо таку добру справу!” — каже волонтерка Галина Карастаматі, яка нещодавно вийшла на пенсію. — Із задоволенням попрацювала на свіжому повітрі і вже мрію, що наші онуки та правнуки гулятимуть у красивому дубовому гаю.

— Ми повинні віддавати належне матері-природі, це те, що робить нас людьми, — каже волонтер Євген Харламов. — Коли я дізнався про акцію, відклав справи і вирішив допомогти посадити новий ліс.

Волонтерка Галина Давиденко переконана: що більше людей візьмуть участь у посадці лісу, то більше шансів його зберегти: той, хто попрацював, уже не пройде повз, якщо побачить, приміром, як у молодий ліс загнали отару овець.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати