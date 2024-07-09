В Одеській області зібрали понад мільйон тонн зерна

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

За оперативною інформацією районних військових адміністрацій, наразі в області зібрано 1 млн. 71 тис. тонн зерна, обмолочено – 304 тис. га, що становить майже 47% до плану збору.

Озиму пшеницю зібрано на площі 153 тис.га, що становить 33% від плану

Озимий ячмінь зібрано на площі 109 тис.га, що становить 83% від плану

Ярий ячмінь зібраний на площі 5,6 тис. га, що становить 31% від плану

Горох зібрано на площі майже 35 тис. га, що становить 110% від плану

Озимий ріпак зібраний на площі 45 тис.га, що становить 34% від плану

Найбільші площі збиральних робіт у господарствах Білгород-Дністровського району – 149,9 тис. га. У цьому ж районі – найвища врожайність, де збирають із кожного гектара по 40,7 ц/га.

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У жнивах беруть участь 3700 одиниць зернозбиральних комбайнів, із них 3000 власних та 700 залучених з інших регіонів держави.

“Така кількість зернозбиральної техніки дозволяє сподіватися, що область зможе організовано та без втрат провести збирання у оптимальні агротехнічні терміни”, – зазначили у департаменті.

Нагадаємо, в Одеській області реалізується програма «Аграрна Одещина», в рамках якої розпочато відновлення та модернізацію систем зрошення, оскільки через кліматичні зміни та без поливу місцеві аграрії не зможуть розраховувати на стабільні врожаї.