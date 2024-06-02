На Одещині відроджують системи зрошення

Як повідомили у прес-службі Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА, зараз на півдні області триває капітальний ремонт та реконструкція трьох зрошувальних систем – Ташбунарської, Ізмаїльської та Нагірнянської.

Реалізація проектів складає кошти обласного бюджету. Усього планується витратити 94 458 654 грн. Очікується, що після реконструкції трьох зрошувальних систем площі поливу можуть збільшитись до 6400 га.

Передбачається, що:

реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи дозволить мінімізувати втрати води через порив трубопроводу та збільшення площ поливу до 3200 га;

капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської зрошувальної системи сприятиме мінімізації втрати води через пориви трубопроводу;

реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської зрошувальної системи дозволить збільшити площі поливу до 3200 га.

Закінчити роботи планується орієнтовно на початок поливного сезону 2024 року.

В ОВА також зазначають, що в рамках дії Регіональної програми розвитку АПК Одеської області на 2019-2025 роки «Аграрна Одещина» розроблено та виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 12 державних меліоративних об’єктів.

Усі меліоративні об’єкти планується передати із державної власності в управління організаціям водокористувачів (ОВК). На даний час в Одеській області створено та зареєстровано 8 таких об’єднань. Інші 4 потенційні ОВК, які мають намір об’єднатися, проходять початкові етапи створення.

Крім того, за рахунок водокористувачів та міжнародних донорських організацій планується модернізація внутрішньогосподарських зрошуваних систем та відновлення функціонування пошкоджених.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області проводять аграрний експеримент з вирощування бавовнику. Наразі вчені засіяли лише тестові поля та вже восени планують отримати врожаї.