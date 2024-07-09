В Одесской области собрали более миллиона тонн зерна

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

По оперативной информации районных военных администраций, в настоящее время в области собрано 1 млн 71 тыс. тонн зерна, обмолочено — 304 тыс. га, что составляет почти 47% к плану сбора.

Озимая пшеница собрана на площади 153 тыс.га, что составляет 33% от плана

Озимый ячмень собран на площади 109 тыс.га, что составляет 83% от плана

Яровой ячмень собран на площади 5,6 тыс. га, что составляет 31% от плана

Горох собран на площади почти 35 тыс. га, что составляет 110% от плана

Озимый рапс собран на площади 45 тыс.га, что составляет 34% от плана.

Наибольшие площади уборочных работ в хозяйствах Белгород-Днестровского района – 149,9 тыс. га. В этом же районе — наивысшая урожайность, где собирают с каждого гектара по 40,7 ц/га.

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В жатве участвуют 3700 единиц зерноуборочных комбайнов, из них 3000 собственных и 700 привлеченных из других регионов государства.

«Такое количество зерноуборочной техники позволяет надеяться, что область сможет организованно и без потерь провести уборку в оптимальные агротехнические сроки», — отметили в департаменте.

Напомним, в Одесской области реализуется программа «Аграрная Одесщина», в рамках которой начато восстановление и модернизация систем орошения, поскольку из-за климатических изменений и без полива местные аграрии не смогут рассчитывать на стабильные урожаи.