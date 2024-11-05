Авария в Одесской области: стало известно, кто погиб в сгоревшем внедорожнике

Авария, в которой погиб депутат, произошла вечером 3 ноября в Белгород-Днестровском районе. За рулем «Toyota» он не справился с управлением на кольцевом участке дороги и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате сам Сергей Мамоян и его 52-летняя жена скончались на месте, а двое пассажиров, находившихся на заднем сиденье, оказались в больнице.

Гибель депутата подтвердили в Киевском горсовете.

«Сергей Мамоян в статусе депутата Киевского городского совета, члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы всегда работал на благо города и его жителей… К сожалению, жизнь бывает несправедливой и забирает людей на взлете их сил», — пишет пресс-служба.

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Что известно о Сергее Мамояне

Сергей Мамоян с 2015 года возглавлял общественную организацию «Построим будущее». В 2015 году стал депутатом Полтавского облсовета, а в 2020 году – депутатом Киевского горсовета от ОПЗЖ.

По данным исследования движения «Честно», на апрель 2021 года, Сергей Мамоян стал рекордсменом среди нерешительных депутатов. Он игнорировал почти 47% вопросов, вынесенных на рассмотрение.

Для погибшего Сергея Мамояна это ДТП было не первым. А августе 2008 года на трассе «Киев-Харьков» за рулем Mercedes GL-4МАТИС он совершил столкновение с другим автомобилем. В той аварии погиб водитель и пассажир маршрутки, перевернувшейся в результате этого инцидента. Наказания Мамоян не понес – дальше обвинения дело не пошло.