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В Одеській області за 150 мільйонів проведуть реконструкцію дитячого садка

В Одеській області за 150 мільйонів проведуть реконструкцію дитячого садка

Раухівська сільрада в Березівському районі втретє намагається відремонтувати ясла-садок за 150 млн. Попередні торги скасували через відсутність учасників і скарг до Держаудитслужби.

Перший раз тендер на реконструкцію садка в Раухівці було оголошено наприкінці листопада. Але витрачання великих грошей на ремонт маленького дитсадка викликало обурення громадян і звернення до Держаудитслужби, тож торги було скасовано.

Не відбулися торги в грудні минулого і січні цього року – не знайшлося охочих. А 10 квітня Раухівська сільрада оприлюднила новий тендер на ремонт дитсадка.

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Згідно з технічною документацією, реконструкція дитсадка – це фактично нове будівництво.

За 147, 4 млн грн підрядник має знести обидва корпуси старого садочка і на місці одного з них побудувати новий, двоповерховий, розрахований на шість груп, зокрема інклюзивну.

У новій будівлі також передбачено актову залу, медпункт з ізолятором і процедурним кабінетом, харчоблок, пральню і навіть ліфт. Територію, яку займає інший корпус, планують використати для обладнання дитячих майданчиків із тіньовими навісами та господарської зони.

Згідно з проектом, підвалу в новому садочку не буде. Найпростіше укриття планують обладнати в приміщеннях першого поверху.

Аукціон призначено на 22 число. Виконати роботи необхідно буде до 30 листопада 2025 року.

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