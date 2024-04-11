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В Одесской области за 150 миллионов проведут реконструкцию детского сада

В Одесской области за 150 миллионов проведут реконструкцию детского сада

Рауховский сельсовет в Березовском районе в третий раз пытается отремонтировать ясли-сад за 150 млн. Предыдущие торги отменили из-за отсутствия участников и жалоб в Госаудитслужбу.

Первый раз тендер на реконструкцию сада в Рауховке был объявлен в конце ноября. Но расходование больших денег на ремонт маленького детсада вызвало возмущение граждан и обращения в Госаудитслужбу и торги были отменены.

Не состоялись торги в декабре прошлого и январе этого года — не нашлось желающих. А 10 апреля Рауховский сельсовет обнародовал новый тендер на ремонт детсада.

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Согласно технической документации, реконструкция детсада — это фактически новое строительство.

За 147, 4 млн грн подрядчик должен снести оба корпуса старого садика и на месте одного из них построить новый, двухэтажный, рассчитанный на шесть групп, в том числе инклюзивную.

В новом здании также предусмотрен актовый зал, медпункт с изолятором и процедурным кабинетом, пищеблок, прачечная и даже лифт. Территорию, которую занимает другой корпус, планируют использовать для оборудования детских площадок с теневыми навесами и хозяйственной зоны.

Согласно проекту, подвала в новом садике не будет. Простейшее укрытие планируют оборудовать в помещениях первого этажа.

Аукцион назначен на 22 число. Выполнить работы необходимо будет до 30 ноября 2025 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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