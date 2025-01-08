В Одеській області відкрили «підземну школу» (фото)

У ліцеї №1 у місті Подільську Одеської області завершено капітальний ремонт укриття, що дасть змогу дітям навчатися в очному форматі та отримувати знання навіть під час повітряних тривог.
Про це повідомив керівник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.
Нове укриття дасть змогу дітям навчатися в очному форматі, наголосив він.
Ремонт проведено завдяки швейцарсько-українському проєкту «DECIDE: ВІДБУДОВА. Ініціатива з відновлення шкіл», а місцева громада, своєю чергою, подбала про сучасну оргтехніку, технічне обладнання, меблі.
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Укриття забезпечує не лише захист під час повітряних тривог, а й є функціональним освітнім хабом.
«І це чудовий приклад, як із місця для тимчасового захисту створити комфортний простір для навчання та розвитку. Нові ідеї, нестандартні рішення, круті заходи, змістовні тренінги – переконаний: тут вируватиме активне життя нашої учнівської молоді», – зазначив Олександр Лончак.
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