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В Одеській області відкрили «підземну школу» (фото)

В Одеській області відкрили «підземну школу» (фото)

У ліцеї №1 у місті Подільську Одеської області завершено капітальний ремонт укриття, що дасть змогу дітям навчатися в очному форматі та отримувати знання навіть під час повітряних тривог.

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Про це повідомив керівник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Нове укриття дасть змогу дітям навчатися в очному форматі, наголосив він.

Ремонт проведено завдяки швейцарсько-українському проєкту «DECIDE: ВІДБУДОВА. Ініціатива з відновлення шкіл», а місцева громада, своєю чергою, подбала про сучасну оргтехніку, технічне обладнання, меблі.

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укриття в Подольську

Укриття забезпечує не лише захист під час повітряних тривог, а й є функціональним освітнім хабом.

укриття в Подольську

«І це чудовий приклад, як із місця для тимчасового захисту створити комфортний простір для навчання та розвитку. Нові ідеї, нестандартні рішення, круті заходи, змістовні тренінги – переконаний: тут вируватиме активне життя нашої учнівської молоді», – зазначив Олександр Лончак.

укриття в Подольську

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