Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области открыли «подземную школу» (фото)

В Одесской области открыли «подземную школу» (фото)

На базе лицея №1 в городе Подольск Одесской области завершен капитальный ремонт укрытия, в котором можно получать знания даже во время воздушных тревог.

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Об этом сообщил рукводитель Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Новое укрытие позволит детям учиться в очном формате, подчеркнул он.

Ремонт проведен благодаря швейцарско-украинскому проекту «DECIDE: ВІДБУДОВА. Инициатива по восстановлению школ», а местная громада, в свою очередь, позаботилась о современной оргтехнике, техническом оборудовании, мебели.

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укрытие в Подольске

Укрытие обеспечивает не только защиту во время воздушных тревог, но и является функциональным образовательным хабом.

укрытие в Подольске

«И это прекрасный пример, как из места для временной защиты создать комфортное пространство для обучения и развития. Новые идеи, нестандартные решения, крутые мероприятия, содержательные тренинги — убежден: здесь будет бурлить активная жизнь нашей учащейся молодежи», — отметил Александр Лончак.

укрытие в Подольске

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Редакция ПРОФИЛЬ
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