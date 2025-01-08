В Одесской области открыли «подземную школу» (фото)

На базе лицея №1 в городе Подольск Одесской области завершен капитальный ремонт укрытия, в котором можно получать знания даже во время воздушных тревог.
Об этом сообщил рукводитель Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.
Новое укрытие позволит детям учиться в очном формате, подчеркнул он.
Ремонт проведен благодаря швейцарско-украинскому проекту «DECIDE: ВІДБУДОВА. Инициатива по восстановлению школ», а местная громада, в свою очередь, позаботилась о современной оргтехнике, техническом оборудовании, мебели.
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Укрытие обеспечивает не только защиту во время воздушных тревог, но и является функциональным образовательным хабом.
«И это прекрасный пример, как из места для временной защиты создать комфортное пространство для обучения и развития. Новые идеи, нестандартные решения, крутые мероприятия, содержательные тренинги — убежден: здесь будет бурлить активная жизнь нашей учащейся молодежи», — отметил Александр Лончак.
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