Вибухнув невідомий предмет: на Одещині трагічно загинув підліток

Сьогодні вдень, 3 липня, в одному із сіл Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області трагічно загинув 15-річний юнак: хлопця вбив невідомий предмет, який той приніс додому та почав розбирати.
Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.
Попередньо поліцейські встановили, що невідомий предмет юнак знайшов у лісосмузі, приніс його додому та почав розбирати на подвір’ї. Предмет вибухнув та спровокував пожежу. Підліток загинув.
Пожежники ліквідували спалах. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та фахівці управління вибухотехнічної служби.
Відкрито провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України із приміткою «нещасний випадок». Слідство продовжується.