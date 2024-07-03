Вибухнув невідомий предмет: на Одещині трагічно загинув підліток

Вибухнув невідомий предмет: на Одещині трагічно загинув підліток

Сьогодні вдень, 3 липня, в одному із сіл Саф’янівської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області трагічно загинув 15-річний юнак: хлопця вбив невідомий предмет, який той приніс додому та почав розбирати.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що невідомий предмет юнак знайшов у лісосмузі, приніс його додому та почав розбирати на подвір’ї. Предмет вибухнув та спровокував пожежу. Підліток загинув.

Пожежники ліквідували спалах. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та фахівці управління вибухотехнічної служби.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України із приміткою «нещасний випадок». Слідство продовжується.

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