В Одеській області затримали трьох водолазів із “промисловим” уловом

В Одеській області прикордонник застрелив чоловіка: подробиці На кордоні в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок якої загинула людина. Спікер служби Андрій Демченко заявив, що було скоєно напад на прикордонника і той відкрив вогонь. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як уникнути черг на кордоні: три сервіси для відстеження інформації Через різні обставини при в’їзді чи виїзді з України на кордоні з іншими країнами можна провести кілька годин. Також трапляються випадки, коли соцмережами поширюється неправдива інформація про великі черги на тому чи іншому КПП. Щоб завжди бути в курсі того, що відбувається на кордоні, Державна прикордонна служба України поділилася корисними онлайн-сервісами. Як ними користуватися розповідає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ