В Одеській області затримали трьох водолазів із “промисловим” уловом

Прикордонники Одеського загону затримали трьох браконьєрів, які незважаючи на заборону активно виловлювали мідії в промислових масштабах. Рибалками займеться поліція.
Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Подія сталася на узбережжі Сухого лиману, що в Одеській області. Прикордонники затримали трьох рибалок, які використовуючи заборонені знаряддя лову та водолазне спорядження встигли виловити понад 410 кг мідій.
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Попередня сума завданих збитків державі становить понад 115 тисяч гривень.
Наразі водолазне спорядження та улов водних живих біоресурсів вилучили до рішення суду.
За ознаками злочину, передбаченого ст. 249 КК України, направлено повідомлення до підрозділу Національної поліції, повідомили в прикордонній службі.
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