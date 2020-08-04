Юрий КРУК: «Возрождение славы Черноморского порта зависит от правильной политики Мининфраструктуры»

5 августа порт «Черноморск» отмечает 62-ой по счету день рождения. Правда, повода для торжеств нет. Госпредприятие, которое каких-то 5 лет назад, было лидером портовой отрасли, вот уже длительное время влачит жалкое существование. При этом город, для которого порт является градообразующим предприятием, проявляет поразительную индифферентность к происходящему.

Местную власть не волнует, что жители Черноморска теряют работу, а тем, кого не уволили – срезают зарплату, из-за чего муниципальная казна не дополучает средства в виде налога на доходы физических лиц.

Мнения горожан совпадают в одном: так дальше продолжаться не может. С ними солидарен и вице-президент УСПП Юрий Крук. Он два года возглавлял порт, выведя за это время предприятие из очень сложного экономического положения в лидеры портовой отрасли. Трудился заместителем городского головы Черноморска, отвечая за решение самых важных и сложных задач – строительство мостового перехода через Сухой лиман и берегоукрепление. И когда Ю. Крук покинул пост вице-мэра, выяснилось, что продолжать начатую им работу просто некому – в силу отсутствия у сменщиков должного профессионализма и стратегического мышления.

Сейчас Юрий Юрьевич, являясь вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей, курирует в УСПП вопросы морской политики и возглавляет региональное отделение этой организации в Черноморске и по-прежнему держит руку на пульсе и порта, и города.

5 лет назад определенные силы начали методично сталкивать предприятие в пропасть, вынимая из него оборотные средства и лишая всяческих перспектив развития. А Министерство инфраструктуры не реагирует.

«Сегодня у отраслевого ведомства – в силу отсутствия государственной позиции и профессионализма – крайне примитивное понимание процессов, происходящих в портовой отрасли. У новых управленцев один вариант ответа на вопрос о перспективе развития порта «Черноморск»: «Продадим или отдадим в концессию». Что это за разговор? На уровне мыслей известного персонажа – «взять все и поделить». А с людьми что будет? С основными фондами, с терминалами?», – описывает ситуацию вице-президент по вопросам морской политики Юрий Крук.

Понятно, что вся эта неопределенность, отсутствие стратегического плана развития, реализация всяких «мутных» схем с приходом на территорию порта не инвесторов, не новых стивидоров, а компаний в формате «рога и копыта», у которых из имущества только стол, стул и телефон, абсолютно грабительские договора аренды инфраструктуры предприятия, к примеру, почасовая аренда кранов, наконец, хаотичные и судорожные управленческие решения, которые непонятны людям и непонятны с точки зрения прогнозирования финансового состояния предприятия, порождают возмущение трудового коллектива, является причиной забастовок и акций протеста.

«Вспомните, сколько их было в последнее время. Так, компания «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» взяла в аренду мощности 2-го терминала. Коллектив порта, что трудился на этом терминале, практически весь перешел в эту компанию. А сегодня «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» фактически банкрот, она имеет около 150 миллионов гривен различных долгов – перед Фондом госимущества, за аренду перед портом, перед «Администрацией морских портов Украины», а также задолженность по зарплате своим работникам за 10 месяцев. И что мы видим? Абсолютное бездействие Министерства инфраструктуры! Пока люди от безысходности не начали перекрывать дороги, дабы обратить на себя внимание, никакой реакции властей не было. Такое просто недопустимо. И, кроме всего прочего, это говорит о том, что у руководства профильного ведомства нет понимания того, как действовать в подобных нештатных ситуациях», – говорит Юрий Крук.

Он отметил, сегодня есть, как минимум, две компании, готовые зайти на мощности 2-ого терминала и превратить его в высокодоходный объект. В свое время тут обрабатывали до 5-6 миллионов тонн: металл, навалочные грузы, генеральные. Понятно, что для развития терминала нужны инвестиции. И оператор, который приведет за собой грузовую базу. Но необходим переговорный процесс между руководством компании «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн», портом и кредиторами. А модератором должно выступить Министерство инфраструктуры. К сожалению, только в конце июня решение проблемы, затронувшей интересы многих жителей Черноморска, сдвинулось с мертвой точки.

«Сегодня, когда меня спрашивают о завтрашнем дне порта, я отвечаю просто: МТП «Черноморск» в 2015 году насчитывал 4,3 тысячи работников, имел 526 миллионов гривен чистой прибыли, 12 инвестпроектов общим объемом 1 миллиард долларов, и стратегический план развития. Господа управленцы из министерства инфраструктуры, за вас уже все продумали. Возьмите этот план развития порта и возрождайте славу предприятия», – резюмирует Юрий Крук.

Напомним, что, спустя четыре года (за время руководства других директоров) Черноморский порт по итогам 2019 года пришел к минусу в 177 млн грн.

Источник: Вечерняя Одесса