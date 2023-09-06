На Одещині співробітниця податкової попалася на великому хабарі від бізнесмена

При отриманні хабара впіймали начальницю регіонального управління податкової служби. За 5 тисяч доларів чиновниця пообіцяла підприємцю «вирішити питання» із розблокуванням підприємства.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та поліція Одеської області.

Жінка вимагала та отримала від бізнесмена 5000 доларів. За хабар вона обіцяла вплинути на своїх колег, які заблокували роботу його фірми через виявлені порушення у податковій звітності.

Під час обшуків у жінки виявили отриманий хабар. Відкрито кримінальне провадження за ст.369-2 (зловживання впливом).

За злочин жінці загрожує штраф від 34 000 до 93 500 гривень, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

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