В Одесской области расследуют дело о 12-миллионной взятке в порту «Черноморск»

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«29 апреля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в предложении и обещании неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения и.о. директора ГП «Международный торговый порт «Черноморск» с целью обеспечения заключения договора об уступке права требования от государственного предприятия частному предприятию», — сообщили в ведомстве.

Среди подозреваемых — начальник службы правового обеспечения порта, бывший внештатный советник директора и директор частного предприятия.

По данным следствия в 2018 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и частным обществом «Европеан Агро Инвестмент Юкрейн» был заключен договор аренды недвижимого имущества.

По договору частное общество арендовало у порта «Черноморск» сроком на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью 113 тысяч кв. м с целью организации погрузочно-разгрузочных работ. Частник обязан был уплачивать ежемесячную арендную плату.

Однако в результате хозяйственной деятельности у предприятия возникла кредиторская задолженность, в связи с чем было открыто производство о банкротстве этого общества и введена процедура распоряжения имуществом.

В ходе процедуры банкротства в сентябре 2020 года частное предприятие обратилось в Хозяйственный суд Одесской области с заявлением об участии в санации как инвестор. В этом процессе был заинтересован бывший директор предприятия-банкрота.

Следствие установило, что в октябре 2020 года действующее в тот момент должностное лицо и бывший консультант предложили директору частного предприятия предоставить взятку для влияния на руководителя порта с целью обеспечения заключения им договора об уступке права требования этому частному предприятию.

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Деньги должны быть перечислены на счет другого частного предприятия, у которого директор также был привлечен к этому преступлению. Такой платеж планировалось маскировать как финансово-хозяйственную операцию.

Действия подозреваемых квалифицируются по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, портовые терминалы Черноморского порта готовятся к передаче в концессию.