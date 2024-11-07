В Одеській області розпочався ремонт важливої дороги між портовими містами

Як повідомили в прес-службі Одеської ОДА, роками жителі скаржилися на жахливий стан дороги Т-16-07, писали листи і звернення. Дістатися з Ізмаїла в Кілію або Вилкове можна тільки в об’їзд – автодорогою М-15 Одеса – Рені. Це близько 130 км.

Цього року, незважаючи на війну і складнощі, дорожники почали ямковий ремонт.

Орієнтовний термін закінчення ремонтних робіт за сприятливих умов – квітень 2025 року.

Автодорога Т-16-07 Ізмаїл – Кілія протяжністю 68,3 км, частиною якої є і міст через канал Кофа, об’єднує Ізмаїльський та Усть-Дунайський порти і має велике значення для чотирьох громад району. Наразі на мосту тривають ремонтні роботи, адже ця важлива стратегічна споруда півдня Одещини була перекрита для всіх видів транспорту через аварійний стан.

Ремонт дороги між Ізмаїлом і Кілією важливий і для місцевих жителів, оскільки шлях між містами скоротиться втричі (до 45 км). Це дасть можливість вчасно доїжджати і екстреній службі, і поліції, і іншим службам, і вчасно довозити дітей до шкіл.

Читайте також: На трасі Одеса – Рені призупинять рух авто: коли і чому