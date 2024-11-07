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В Одесской области начался ремонт важной дороги между портовыми городами

В Одесской области начался ремонт важной дороги между портовыми городами

В Одесской области ремонтируют «дорогу жизни», соединяющую города Измаил и Килия. Трасса соединяет дунайские порты и имеет стратегическое значение для страны, но стала практически непроездной. А местные жители — заложники бездорожья.

Как сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, годами жители жаловались на ужасное состояние дороги Т-16-07, писали письма и обращения. Добраться из Измаила в Килию или Вилково можно только в объезд — по автодороге М-15 Одесса — Рени. Это около 130 км.

В этом году, несмотря на войну и сложности, дорожники начали ямочный ремонт.

Ориентировочный срок окончания ремонтных работ при благоприятных условиях — апрель 2025.

Автодорога Т-16-07 Измаил — Килия протяженностью 68,3 км, частью которой является и мост через канал Кофа, объединяет Измаильский и Усть-Дунайский порты и имеет большое значение для четырех громад района. Сейчас на мосту продолжаются ремонтные работы, ведь это важное стратегическое сооружение юга Одесской области было перекрыто для всех видов транспорта из-за аварийного состояния.

Ремонт дороги между Измаилом и Килией важен и для местных жителей, поскольку путь между городами сократится в три раза (до 45 км). Это даст возможность вовремя доезжать и экстренной службе, и полиции, и другим службам, и вовремя довозить детей в школы.

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