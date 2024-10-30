Дністровський лиман зариблять цінними породами

У державній системі Prozorro розпочався прийом пропозицій для проведення зариблення Дністровського лиману.

Цей екологічний проєкт спрямований на підтримку та відновлення популяцій цінних видів риб, зокрема коропа та рослиноїдних видів.

Зокрема, у лиман до середини грудня цього року необхідно вселити 120 тисяч риб товстолоба та коропа (сазана) вагою 20 грам.

Загальна вартість проєкту становить – 2 мільйони 89 тис. грн.

Подання заявок на участь у тендері триває до 6 листопада 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно в озеро Ялпуг випустили 73 тонни риби – товстолоба, коропа і білого амура.