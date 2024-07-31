В Одеській області оголошено в розшук голову громади: у чому його підозрюють

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Білгород-Дністровський районний відділ поліції.

Раніше Анатолію Чередниченку повідомили про підозру за фактами заволодіння бюджетними коштами, службового підроблення та легалізації (відмивання) майна.

За даними слідства, голова сільради розробив схему розкрадання коштів, виділених на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів РФ. До свого “бізнес-плану” чиновник залучив директора комунального підприємства сільради, підрядника та інженера з технічного нагляду.

За інформацією прокуратури, спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків у селищах Сергіївка та Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених через ворожі обстріли.

Вартість робіт з їхнього відновлення оцінили в понад 11 мільйонів гривень. За рішенням селищної ради одне з місцевих комунальних підприємств було визначено на проведення відновлювально-будівельних робіт.

Серед об’єктів – дев’ятиповерхівка в Сергіївці, куди 1 липня 2022 року прилетіла ворожа ракета, убивши 21 особу та поранивши ще 38.

До теми: Як ремонтують висотку в Сергіївці: Марченко в шоці, а чиновників поселять у дворі

В офіційних документах підозрювані вносили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. У результаті таких дій збитки склали 1,4 млн гривень.

Крім того, селищний голова спільно з начальником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 млн гривень “заробітної плати”.

На підставі постанови прокурора голову Сергіївської романі 19 липня було офіційно оголошено в розшук.

Нагадаємо, у липні цього року затримали мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана. Його підозрюють в організації нападу на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря і “віджиманні” цієї бази.