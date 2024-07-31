В Одесской области объявлен в розыск глава громады: в чем его подозревают

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Белгород-Днестровский районный отдел полиции.

Ранее Анатолию Чередниченко сообщили о подозрении по фактам завладения бюджетными средствами, служебного подлога и легализации (отмывании) имущества.

По данным следствия, глава сельсовета разработал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов рф. К своему «бизнес-плану» чиновник привлек директора коммунального предприятия сельсовета, подрядчика и инженера по техническому надзору.

По информации прокуратуры, сообщники завладели бюджетными средствами во время капитального ремонта жилых домов в поселках Сергеевка и Чабанское Белгород-Днестровского района Одесской области, поврежденных из-за вражеских обстрелов.

Стоимость работ по их восстановлению оценили в более чем 11 миллионов гривен. По решению поселкового совета одно из местных коммунальных предприятий было определено на проведение восстановительно-строительных работ.

Среди объектов — девятиэтажка в Сергеевке, куда 1 июля 2022 года прилетела вражеская ракета, убив 21 человека и ранив еще 38.

По теме: Как ремонтируют высотку в Сергеевке: Марченко в шоке, а чиновников поселят во дворе

В официальных документах подозреваемые вносили ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных материалов. В результате таких действий убытки составили 1,4 млн гривен.

Кроме того, поселковый голова совместно с начальником коммунального предприятия оформили на работу 12 фиктивных работников, которым выплатили более 1 млн гривен «заработной платы».

На основании постановления прокурора председатель Сергеевской ромады 19 июля был официально объявлен в розыск.

Напомним, в июле этого года задержали мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана. Его подозревают в организации нападения на совладелицу базы отдыха на побережье Черного моря и «отжиме» этой базы.