Одеса отримала вакцину від сказу: куди звертатися, якщо вкусила тварина

У вересні Одеська область отримала вакцину проти сказу, яку було розподілено серед закладів охорони здоров’я. Наразі область у повному обсязі забезпечена безкоштовною антирабічною вакциною.
Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Після появи симптомів сказ стає невиліковним – 100% хворих помирають, тому дуже важливо звертатися по допомогу вчасно.
Зазначається, що вакцина запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків. Але ефективна в разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу або обслюнявлення.
Антитіла в людини з’являються лише на 12-14-й день, а максимальні їхні рівні досягаються лише через 30-40 днів. Імунітет стає дієвим приблизно через два тижні після закінчення курсу вакцинації і залишається таким протягом року.
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Зазвичай графік складається з 5 щеплень: день звернення до лікаря, третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні.
«Тож якщо вас вкусила, подряпала чи обслюнявила тварина, або її слина потрапила вам на слизові оболонки, промийте місце ураження проточною водою з господарським милом (щонайменше впродовж 10 хвилин), а потім якнайшвидше зверніться до травмпункту для проведення в разі потреби щеплення», – радять медики.
Де в Одесі зробити вакцинацію від сказу
Перелік медзакладів Одеси, у яких проводиться екстрена вакцинопрофілактика сказу:
- Міська клінічна лікарня №1, травмпункт: вул. М’ясоїдівська, 32, щодня цілодобово;
- Міська лікарня №5, травмпункт: Лідерсовський бул., 11, щодня без вихідних з 7:30 до 20:30;
- Міська лікарня №8, хірургічний кабінет: Фонтанська дор., 110, кабінет №4, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:30;
- Міська клінічна лікарня №10, травмпункт: вул. Марш. Малиновського, 61, щодня цілодобово;
- Міська клінічна лікарня №11 (поліклінічне відділення), хірургічний кабінет: вул. Ак. Воробйова, 5, кабінет №4, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00;
- Міська поліклініка №20, хірургічний кабінет: вул. Левітана, 62, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00. Левітана, 62, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00;
- Консультативно-діагностичний центр №29, травмпункт: пр-т Добровольського, 100, щодня цілодобово;
- Обласна дитяча клінічна лікарня антирабічна профілактика дітям проводиться щоденно цілодобово в хірургічному приймальному відділенні вул. Ак. Воробйова, 3;
- Дитяча міська клінічна лікарня №3 антирабічна допомога дітям вул. Ак. Заболотного, 26-А.