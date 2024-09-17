Одеса отримала вакцину від сказу: куди звертатися, якщо вкусила тварина

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Після появи симптомів сказ стає невиліковним – 100% хворих помирають, тому дуже важливо звертатися по допомогу вчасно.

Зазначається, що вакцина запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків. Але ефективна в разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу або обслюнявлення.

Антитіла в людини з’являються лише на 12-14-й день, а максимальні їхні рівні досягаються лише через 30-40 днів. Імунітет стає дієвим приблизно через два тижні після закінчення курсу вакцинації і залишається таким протягом року.

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Зазвичай графік складається з 5 щеплень: день звернення до лікаря, третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні.

«Тож якщо вас вкусила, подряпала чи обслюнявила тварина, або її слина потрапила вам на слизові оболонки, промийте місце ураження проточною водою з господарським милом (щонайменше впродовж 10 хвилин), а потім якнайшвидше зверніться до травмпункту для проведення в разі потреби щеплення», – радять медики.

Де в Одесі зробити вакцинацію від сказу

Перелік медзакладів Одеси, у яких проводиться екстрена вакцинопрофілактика сказу: