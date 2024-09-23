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В Одесской области корью заболел непривитый ребенок и его мать

В Одесской области корью заболел непривитый ребенок и его мать

19 сентября 2024 года в Одесской области зафиксировали корь у матери и ее трехлетнего ребенка, который не был привит против кори.

Об этом сообщили в  Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Мать и ребенок госпитализированы и получают надлежащую медицинскую помощь. Контактные лица также находятся под наблюдением медиков, работа по установлению круга контактных лиц продолжается.

Корь — чрезвычайно заразная вирусная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем во время разговора, кашля, чихания. Если в одном помещении находится инфицированный человек, 9 из 10 непривитых лиц рядом могут заразиться. Корь может иметь серьезные последствия, особенно у детей в возрасте до пяти лет. Среди осложнений кори воспаление среднего уха (отит), воспаление дыхательных путей (бронхит), пневмония, диарея, энцефалит.

Отмечается, что в Украине в этом году заболеваемость корью выросла почти в пять раз: за 8 месяцев зарегистрировано 212 случаев заболевания корью (за тот же период прошлого года — 43 случая).

Только за август нынешнего года зарегистрировано 60 случаев кори против 13 в августе 2023 года.

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Прививки — лучшая защита

Медики напоминают, что вакцинация комплексной вакциной от кори, паротита и краснухи (КПК) — надежная защита.

Ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины в 1 год и 6 лет согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Прививка от кори также может быть сделана взрослым, которые контактировали с инфицированным, но в детстве не были вакцинированы или ранее никогда не болели корью.

Взрослым нужна по крайней мере одна доза, а лучше две с интервалом в один месяц.

Чтобы получить прививку или вакцинировать своего ребенка против кори, обратитесь к семейному врачу или педиатру, или в ближайшее учреждение здравоохранения.

Напомним, в сентябре Одесская область получила вакцину против бешенства, которая предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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