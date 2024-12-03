В Одеській області можуть з’явитися платні дороги

Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко в ефірі телеканалу «Київ 24».

За його словами, розглядається можливість побудувати нові платні дороги в Одеській, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Полтавській областях. Наразі представники виконавчої влади та європейські консультанти вимірюють інтенсивність дорожнього руху на перспективних напрямках.

Володимир Крейденко зазначив, що для окупності такою дорогою мають проїжджати щонайменше 18 тисяч автомобілів на добу.

Платні дороги – вимога ЄС

В Україні планують реформувати транспортну інфраструктуру, щоб пристосувати її до вимог Європейського Союзу. Рано чи пізно платні дороги в Україні все одно будуть. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час зустрічі з представниками «Європейської Бізнес Асоціації».

Однак для того, щоб запустити механізм платних доріг, спочатку потрібно провести аналіз інтенсивності руху. Наразі такий аналіз проводять по 6 дорогах.

Крім того, Україна має підготувати відповідне законодавство, щоб європейські інвестори змогли за бажання прийти і будувати якісні платні траси.

За словами Деркача, в уряді вже напрацювали такий законопроєкт і зараз працюють над його втіленням. Україна також веде переговори з інвесторами та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, у Болградському районі коштом місцевого бюджету відремонтують дорогу між селами Виноградівка та Владичень, яка стала практично непроїзною.