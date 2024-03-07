Тендери на мільярди: чи доречно ремонтувати дороги під час війни?

У Службі відновлення пояснили, чому саме зараз оголошуються ці тендери та скільки реально буде витрачено коштів із державного бюджету.

У 2024 році Дорожній фонд України було перенаправлено на потреби оборони та армії. Але в Агентства відновлення є завдання, які мають бути виконані для підтримання логістики в країні, а саме – “забезпечити утримання доріг для того, щоб дорогами продовжували їхати цивільні та військові вантажі, пасажирський і вантажний транспорт”.

Є й окремі пріоритетні завдання, зокрема:

Підтримка фронтової логістики: доставка зброї, амуніції та продовольства на фронт;

Забезпечення експорту та імпорту товарів.

Для того, щоб виконати ці завдання цього року, регіональні Служби відновлення оголосять закупівлі послуг на утримання доріг. Без належного утримання ми ризикуємо вже найближчими місяцями зіткнутися з ризиком зриву доставки критично важливих вантажів, – кажуть у Службі відновлення.

Ремонт доріг і мостів під час війни: чому це необхідно?

Експлуатаційне утримання доріг – це не нове будівництво нових доріг і навіть не капітальні ремонти. Це підтримання доріг у стані, придатному для пересування транспорту. Йдеться про базовий догляд за дорогами. Сюди входить:

усунення вибоїн,

заміна пошкоджених дорожніх знаків,

очищення від залишків техніки, льоду та снігу.

Це не розкіш. А критична необхідність. Річ у тім, що за останні два роки навантаження на дороги значно зросло. Якщо раніше майже 70% усього експорту відбувалося через морські порти, зараз майже та сама частка вантажів їде дорогами. Потреби фронту, зокрема й рух військової та спеціальної техніки, експорт та імпорт товарів, повернення деокупованих територій до життя, гуманітарна допомога – усе це навантаження лягло на дороги, – пояснили у відомстві.

Експлуатаційні витрати допоможуть підтримувати стан доріг, без яких неможлива ефективна логістика поставок озброєння і військової техніки на фронт.

Читайте також: В Одеській області терміново ремонтують аварійний міст на найважливішій трасі

Чому такі суми в тендерах і чи будуть вони витрачені?

Як пояснили в Службі відновлення, в суму тендера замовник включає всі можливі витрати і ризики в період виконання контракту. Зокрема, погані погодні умови, руйнування, надзвичайні ситуації тощо.

Чому закладаються такі ризики? Річ у тім, що якщо настане надзвичайна ситуація, то на додаткові закупівлі просто не буде часу.

Кошти виплачуватимуться лише за фактично надані послуги протягом цих 3-х років:

Оплата буде здійснена за фактично виконані роботи, а не за ті, які прогнозуються. Крім того, слід зазначити, що тендери будуть оголошені не на рік, а на три роки. Тобто, очікувана вартість закупівлі включатиме перелік робіт на наступні 3 роки.

Аналіз контрактів у попередні роки показав, що підрядні організації отримають до 15% від суми контракту на рік. У різних областях може бути різний відсоток залежно від ризиків, руйнувань та інших обставин. Тобто, якщо тендер оголошено на 3 мільйони на трирічний контракт, то реальні витрати з бюджету становитимуть приблизно до 150 тис грн на рік.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що на експлуатаційне утримання автомобільних доріг в Одеській області витратять понад мільярд грн.