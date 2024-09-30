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В Одеській області колишній пособник окупантів влаштувався в ТЦК

В Одеській області колишній пособник окупантів влаштувався в ТЦК

В Одеській області затримали колишнього співробітника «Дар’ївської колонії», який під час окупації Херсонської області працював на російських загарбників. Після деокупації він продовжував службу вже на підконтрольній Україні території в одному з ТЦК.

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі з’ясували, що під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював на «нову владу» до деокупації, а після – вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований і став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами.

Працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків і викрили перебіжчика.

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ГБР

Йому повідомлено про підозру у колабораціоністській діяльності за ч. 7 ст. 111-1 КК України. Чоловікові передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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