В Одесской области бывший пособник оккупантов устроился в ТЦК

В Одесской области задержали бывшего сотрудника «Дарьевской колонии», который во время оккупации Херсонской области работал на российских захватчиков. После деоккупации он продолжал службу уже на подконтрольной Украине территории в одном из ТЦК.
Об этом сообщает ГБР.
Следователи выяснили, что во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал на «новую власть» до деоккупации, а после — решил остаться на подконтрольной Украине территории.
Впоследствии мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами.
Работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика.
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Ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Мужчине наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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