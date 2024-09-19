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На Одещині критичний рівень порушень з боку ТЦК – нардеп

На Одещині критичний рівень порушень з боку ТЦК – нардеп

Найбільша кількість порушень з боку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) – в Одеській та Закарпатській областях. Їхнє керівництво свідомо йде на це заради виконання плану мобілізації.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів Сергій Рахманін, член комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони.

Сергій Рахманін

Член комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони Сергій Рахманін розповів, що найбіше права громадян ТЦК порушують в Одеській та Закарпатській областях.

Депутат відмітив, що керівництво ТЦК йде на порушення свідомо, заради збільшення кількості мобілізованих і виконання плану:

– Один високопосадовець із цієї системи сказав: “Я стою перед дилемою: я отримаю по голові, якщо буду порушувати права громадян, і я отримую по голові, якщо я не виконаю план. Хай краще мене б’ють по голові за те, що я порушую права, ніж я завалю план”.

Наприклад, лише за початку цього року і по серпень уповноважений з прав людини отримав понад півтори тисячі звернень від українців про те, що ТЦК порушує їхні права. І більшість цих звернень, за словами Сергія Рахманіна – з Одещини та Закарпаття.

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Ще тези з інтерв’ю народного депутата:

  • Вважаю, що потрібно знизити граничний вік призову з 60 до 50 років. Но це складне питання;
  • Генштаб сказав: поки що немає необхідності знизити призовний вік з 25 до, наприклад, 20 років;
  • Демобілізації не буде, поки не буде відмінено військове становище;
  • Кількість мобілізованих істотно побільшала, але якість не є достатньою для потреб ВСУ: по-перше, мобілізують багато немолодих людей; по-друге, часто час на підготовку та навчання вимушені скорочувати;
  • Рекрутинг ніколи в житті не вирішить проблему мобілізації: «Якщо б ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися».

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