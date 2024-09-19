На Одещині критичний рівень порушень з боку ТЦК – нардеп

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів Сергій Рахманін, член комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони.

Депутат відмітив, що керівництво ТЦК йде на порушення свідомо, заради збільшення кількості мобілізованих і виконання плану:

– Один високопосадовець із цієї системи сказав: “Я стою перед дилемою: я отримаю по голові, якщо буду порушувати права громадян, і я отримую по голові, якщо я не виконаю план. Хай краще мене б’ють по голові за те, що я порушую права, ніж я завалю план”.

Наприклад, лише за початку цього року і по серпень уповноважений з прав людини отримав понад півтори тисячі звернень від українців про те, що ТЦК порушує їхні права. І більшість цих звернень, за словами Сергія Рахманіна – з Одещини та Закарпаття.

Ще тези з інтерв’ю народного депутата: