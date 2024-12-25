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В Одеській області держава продає два танкери та катер

В Одеській області держава продає два танкери та катер

Держава виставила на продаж майно Чорноморського рибпорту. Три судна та автомобіль оцінили в 4,7 мільйона гривень.

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Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Zakupivli.pro.

Регіональне відділення фонду державного майна України виставило на продаж майно державного підприємства «Морська адміністрація Чорноморського рибного порту». Стартова ціна лота становить 4 мільйони 747 тисяч 11 гривень.

аукціон

До лота входять два наливні танкери: два наливні танкери «Південний» (на причалі в с. Бурлача Балка) і «Східний» (на причалі в Миколаївському торговельному порту), патрульний катер «Садко-2» (на причалі в Одеській області) і автомобіль HYUNDAI.

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Подача пропозицій триває до 14 січня, аукціон заплановано на 15 січня 2025 року.

У тендері зазначено, що у зв’язку з втратою всіх дохідних функцій підприємства після вересня 2023 року всі працівники звільнилися і залишився один керівник.

До зобов’язань підприємства входить оплата 45 тисяч гривень на місяць за відстій танкера «Южний» на причалі в селі Бурлача Балка. Також рибпорт має прострочену кредиторську заборгованість, яка на 30 вересня 2024 року становить 2 мільйони 880 тисяч грн.

До теми: Білгород-Дністровський порт вдалося продати з 13-ї спроби – хто покупець

 

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