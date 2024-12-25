В Одеській області держава продає два танкери та катер

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Zakupivli.pro.

Регіональне відділення фонду державного майна України виставило на продаж майно державного підприємства «Морська адміністрація Чорноморського рибного порту». Стартова ціна лота становить 4 мільйони 747 тисяч 11 гривень.

До лота входять два наливні танкери: два наливні танкери «Південний» (на причалі в с. Бурлача Балка) і «Східний» (на причалі в Миколаївському торговельному порту), патрульний катер «Садко-2» (на причалі в Одеській області) і автомобіль HYUNDAI.

Подача пропозицій триває до 14 січня, аукціон заплановано на 15 січня 2025 року.

У тендері зазначено, що у зв’язку з втратою всіх дохідних функцій підприємства після вересня 2023 року всі працівники звільнилися і залишився один керівник.

До зобов’язань підприємства входить оплата 45 тисяч гривень на місяць за відстій танкера «Южний» на причалі в селі Бурлача Балка. Також рибпорт має прострочену кредиторську заборгованість, яка на 30 вересня 2024 року становить 2 мільйони 880 тисяч грн.

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