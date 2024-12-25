В Одесской области государство продает два танкера и катер

Государство выставило на продажу имущество Черноморского рыбпорта. Три судна и автомобиль оценили в 4,7 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Zakupivli.pro.
Региональное отделение фонда государственного имущества Украины выставило на продажу имущество государственного предприятия «Морская администрация Черноморского рыбного порта». Стартовая цена лота составляет 4 миллиона 747 тысяч 11 гривен.
В лот входят два наливных танкера: два наливных танкера «Южный» (на причале в с. Бурлачья Балка) и «Восточный» (на причале в Николаевском торговом порту), патрульный катер «Садко-2» (на причале в Одесской области) и автомобиль HYUNDAI.
Читайте также: Дунайское пароходство распродает морской флот — покупателей пока не нашлось
Подача предложений продолжается до 14 января, аукцион запланирован на 15 января 2025 года.
В тендере указано, что в связи с потерей всех доходных функций предприятия после сентября 2023 года все работники уволились и остался один руководитель.
В обязательства предприятия входит оплата 45 тысяч гривен в месяц за отстой танкера «Южный» на причале в селе Бурлачья Балка. Также рыбпорт имеет просроченную кредиторскую задолженность, которая на 30 сентября 2024 года составляет 2 миллиона 880 тысяч грн.
По теме: Белгород-Днестровский порт удалось продать с 13-й попытки – кто покупатель