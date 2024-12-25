Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области государство продает два танкера и катер

В Одесской области государство продает два танкера и катер

Государство выставило на продажу имущество Черноморского рыбпорта. Три судна и автомобиль оценили в 4,7 миллиона гривен.

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Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Zakupivli.pro.

Региональное отделение фонда государственного имущества Украины выставило на продажу имущество государственного предприятия «Морская администрация Черноморского рыбного порта». Стартовая цена лота составляет 4 миллиона 747 тысяч 11 гривен.

В лот входят два наливных танкера: два наливных танкера «Южный» (на причале в с. Бурлачья Балка) и «Восточный» (на причале в Николаевском торговом порту), патрульный катер «Садко-2» (на причале в Одесской области) и автомобиль HYUNDAI.

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Подача предложений продолжается до 14 января, аукцион запланирован на 15 января 2025 года.

В тендере указано, что в связи с потерей всех доходных функций предприятия после сентября 2023 года все работники уволились и остался один руководитель.

В обязательства предприятия входит оплата 45 тысяч гривен в месяц за отстой танкера «Южный» на причале в селе Бурлачья Балка. Также рыбпорт имеет просроченную кредиторскую задолженность, которая на 30 сентября 2024 года составляет 2 миллиона 880 тысяч грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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